Хилл поставил Хэмилтона выше Шумахера

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл заявил, что Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», является лучшим гонщиком в истории, и поставил его выше семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Хэмилтон, пятикратный чемпион мира, в сезоне-2019 близок к шестому титулу.
«Ясно, что Льюис — лучший гонщик, который когда либо появлялся. Ещё один титул после этого сезона — и он сравняется по титулам с Шумахером. Ранее это считали невозможным», — цитирует Хилла Daily Mail.
При этом Хилл признал, что Хэмилтон не сможет стать таким же узнаваемым во всём мире, как Шумахер, поскольку Формула-1 сейчас не так популярна, как в минувшие десятилетия.
«Не думаю, что это вина Льюиса. Удивлюсь, если так случится, поскольку наш спорт сам по себе сейчас не столь популярен. В Британии у него много болельщиков, но многие люди во всём мире перестали следить за Ф-1, после того как Михаэль выиграл всё», — сказал он.
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