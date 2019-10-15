«Ред Булл» впервые потратил на Формулу-1 более £ 300 млн за сезон

В сезоне-2018 компания «Ред Булл» потратила на выступления команды в Формуле-1 £ 304,2 млн. Расходы увеличились на 8,9% и достигли рекордного показателя, сообщает The Independent.
Несмотря на такие расходы, деятельность в Формуле-1 принесла компании прибыль, поскольку доходы составили £ 314 млн. Таким образом, чистая прибыль составила £ 9,8 млн.
«Ред Булл» доминировал в Формуле-1 с 2010 по 2013 год, но с 2014-го, когда в чемпионат вернулись турбомоторы, ни команде, ни её гонщикам ни разу не удавалось отпраздновать успех по итогам сезона. Лучшим результатом в этот период стало второе место в Кубке конструкторов, на котором коллектив финишировал дважды — в 2014 и 2016 годах.
За четыре этапа до окончания сезона-2019 «Ред Булл» занимает третье место в командном зачёте, уступая «Феррари» 110 очков.
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