Сироткин заявил, что с первой попытки повторил бы пилотаж Леклера одной рукой

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин прокомментировал интересный эпизод с участием Шарля Леклера во время Гран-при Японии, когда во время прохождения скоростного поворота 130R монегаск управлял машиной одной рукой, а второй придерживал зеркало заднего вида.
«На современных машинах Формулы-1 это уже и не поворот — скорее что-то вроде «О’Руж» в Спа. Скажи мне – я с первой попытки пройду его, управляя автомобилем только одной рукой. Руль на Формуле-1 настолько легкий, что ты его и одной рукой повернёшь. С физической точки зрения проблем никаких нет. Так же и с точки зрения контроля машины: на современных машинах, тем более на «Феррари», этот поворот скорее напоминает изгиб на трассе. Нельзя сказать, что он проходится на пределе и ты на такой скорости как-то по-особенному должен контролировать машину. Поэтому, я думаю, в этот момент у Шарля большим отвлекающим фактором было зеркало – далеко за ним тянуться, отвлекаться на него. Кто-то из зрителей заметил это в трансляции и удивился, но на самом деле ничего особенного в этом нет», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата».
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