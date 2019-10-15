Пилот программы SMP Racing Егор Оруджев примет участие в тестах серии Indy Lights. Россиянин выступит в составе команды Andretti Autosport, сообщает пресс-служба SMP Racing на своей официальной странице в «Инстаграме». Тестовые заезды пройдут 19-20 октября на трассе «Индианаполис Мотор Спидвей». Indy Lights — младшая серия чемпионата IndyCar.
Соответствующий пост можно увидеть на странице программы SMP в социальной сети.
Напомним, что в минувшем сезоне Оруджев выступал в WEC, гоняясь в составе SMP Racing на прототипе BR1. В 2020 году он также гарантированно примет участие в серии WEC. После ухода из чемпионата SMP Racing он будет пилотировать в составе команды Team LNT в классе LMP1. Его напарниками станут английские пилоты Бен Хенли и Чарли Робертсон.
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