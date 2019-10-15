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Бриаторе: Леклер быстрее Феттеля, сделал бы его первым номером «Феррари»

Бриаторе: Леклер быстрее Феттеля, сделал бы его первым номером «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе поделился мнением о происходящем в «Феррари», заявив, что на месте боссов «Скудерии» он бы отдал статус первого номера команды Шарлю Леклеру.

«Леклер быстрее Феттеля и готов завоевать титул. Если бы я был руководителем „Феррари“, я бы отдал ему статус первого номера. Да, он не всегда идеален, но он довозит её до финиша. Да, все работают на благо команды, но это просто слова. Ради победы в чемпионате необходимо выбирать одного пилота, в противном случае титул никогда не выиграть. Феттель хорош и может остаться в команде, но только в качестве второго номера», — приводит слова функционера GrandPX.news.

После 17 этапов чемпионата мира Леклер занимает третье место в общем зачёте, опережая напарника по команде на девять баллов.

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