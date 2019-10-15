Бриаторе: Леклер быстрее Феттеля, сделал бы его первым номером «Феррари»

Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе поделился мнением о происходящем в «Феррари», заявив, что на месте боссов «Скудерии» он бы отдал статус первого номера команды Шарлю Леклеру.
«Леклер быстрее Феттеля и готов завоевать титул. Если бы я был руководителем „Феррари“, я бы отдал ему статус первого номера. Да, он не всегда идеален, но он довозит её до финиша. Да, все работают на благо команды, но это просто слова. Ради победы в чемпионате необходимо выбирать одного пилота, в противном случае титул никогда не выиграть. Феттель хорош и может остаться в команде, но только в качестве второго номера», — приводит слова функционера GrandPX.news.
После 17 этапов чемпионата мира Леклер занимает третье место в общем зачёте, опережая напарника по команде на девять баллов.
- 15 октября 2019
-
19:57
-
18:56
-
18:32
-
17:59
-
16:40
-
16:00
-
15:38
-
15:07
-
13:59
-
12:57
-
11:59
-
11:10
-
10:03
-
08:58
-
01:53
-
01:15
- 14 октября 2019
-
23:31
-
21:29
-
20:43
-
19:24
-
18:28
-
17:29
-
16:11
-
16:10
-
15:28
-
14:01
-
12:32
-
11:32
-
10:54
-
09:56
-
09:41
-
09:01
-
01:02
- 13 октября 2019
-
23:48
-
22:41