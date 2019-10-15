Бриаторе: Хэмилтон побеждает не из-за того, что он лучший, а из-за болида

Экс-глава «Рено» Флавио Бриаторе назвал свою версию тройки лучших пилотов современной Формулы-1. По его мнению, в неё входят Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

«Я бы сказал, что лучшими на сегодняшний день являются Ферстаппен, Леклер и Хэмилтон. Льюис побеждает не потому, что он лучший, а из-за того, что у него лучший болид. Его нельзя назвать непобедимым. Выступай он под давлением, была бы совершенно другая история.

Шансы «Феррари» на титул в следующем году? Мы все надеемся, что в следующем сезоне они победят, но на старте сезона мы всегда надеемся", — приводит слова Бриаторе GrandPX.news.

Также функционер поделился мыслями о пилоте Формуле-2 Мике Шумахере.

«Мик — хороший пилот, но он не на уровне отца. Желаю ему всего наилучшего, но не думаю, что его можно сравнивать с Михаэлем», — добавил Флавио.