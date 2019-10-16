Штайнер: я забочусь о команде, а Магнуссен только о собственной карьере

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о поведении пилота Кевина Магнуссена, который выразил недовольство действиями команды на Гран-при Японии. Функционер намекнул, что считает поведение датчанина эгоистичным.

«Я забочусь о команде, в то время как Кевин думает только о себе и собственной карьере. Я понимаю его недовольство. Но обычно мы даём друг другу время, собираем все факты и лишь после этого смотрим, что пошло не так. Если он чем-то раздражён, то он должен выказывать это раздражение мне, ведь никто не делает ошибки преднамеренно. Мы ведь не ноем, когда он в ходе квалификации разбивает болид о стену», — приводит слова Штайнера GrandPX.news.

Напомним, что в квалификации Гран-при Японии Магнуссен попал в аварию, влетев в отбойник.