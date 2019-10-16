Марко объяснил, почему «Хонда» ещё не подтвердила участие в Ф-1 в 2021-м
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, почему, по его мнению, руководство «Хонды» ещё не подтвердило, что компания останется в Формуле-1 после перехода чемпионата на новый регламент в 2021 году. «Ред Булл» использует моторы «Хонды» с сезона-2019.
«Они ожидают утверждения нового регламента. Затем они всё проанализируют и примут решение», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Австриец добавил, что одним из ключевых пунктов станет возможность сокращения расходов на разработку двигателей.
«Если разработка моторов не станет дешевле, здесь вообще вряд ли кто-то останется», — сказал он.
За четыре этапа до окончания сезона-2019 «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая «Феррари» 110 очков.
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