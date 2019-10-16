В Майами прошёл митинг против Формулы-1

Ранее сообщалось, что Формула-1 и Майами достигли принципиального соглашения о проведении Гран-при. Этап будет проводиться в окрестностях арены Hard Rock Stadium, которая является домашней для здешней команды НФЛ.
Однако не все в Майами поприветствовали эту инициативу. В районе стадиона прошли акции протеста. По мнению протестующих, проведение этапа Ф-1 негативным образом скажется на экологии и поднимет уровень шума до недопустимых показателей.
«Это ещё хуже, чем проводить гонку в центре города, потому что негативные последствия затронут ещё большее количество людей. Стадион со всех сторон окружён жилыми домами», — цитирует бывшего комиссара Майами-Дейд Бетти Фергюсон WSVN.
Изначально Гран-при Майами планировалось проводить в центре города, однако с этим не согласились местные власти.
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