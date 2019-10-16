Квят объяснил, почему провалился на старте Гран-при Японии

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», рассказал, почему потерял несколько позиций на старте этапа в Сузуке. На стартовой решётке Квят занимал 14-е место.

«На старте у меня были небольшие проблемы с коробкой передач, которые возникали ещё в квалификации. Увы, это привело к потере нескольких позиций на первом круге. С того момента стало ясно, что гонка будет очень тяжёлой.

Но в ходе заезда мне удалось совершить много обгонов. Все они были очень интересные. Мы хорошо повеселились, поборолись. Но очков я, увы, не заработал.

Надо поработать над скоростью в квалификации. Тогда у меня будут лучшие шансы на очки, поскольку по воскресеньям я уверенно чувствую себя за рулём», — рассказал Квят в своём видеоблоге в YouTube-канале «Торо Россо».

В Японии Квят финишировал 12-м.

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