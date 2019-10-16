В Ф-1 одобрили переименование «Торо Россо» в «Альфа Таури»

Со следующего сезона Формулы-1 «Торо Россо», за который выступает российский гонщик Даниил Квят, станет называться «Альфа Таури», сообщает издание Motorsport.
«Торо Россо» выступает в Формуле-1 с 2006 года, после того как компания «Ред Булл» выкупила «Минарди». В прошлом месяце выяснилось, что в «Ред Булл» захотели провести ребрендинг младшей команды. По информации источника, на неделе после Гран-при России состоялось электронное голосование участников Комиссии Формулы-1, которые согласились, чтобы «Торо Россо» сменил название.
Ранее Формула-1 согласилась изменить название «Торо Россо» на «Альфа Таури». Это означает, что в сезоне-2020 команда из Фаэнцы вступит уже под новым названием.
Бренд «Альфа Таури», появившийся в 2017 году, назван в честь звезды в созвездии Тельца.
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