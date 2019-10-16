Ирвайн: Леклер гораздо лучше Ферстаппена, у которого куча глупых ошибок

Вице-чемпион Формулы-1 1999 года Эдди Ирвайн сравнил Шарля Леклера и Макса Ферстаппена, выступающих за «Феррари» и «Ред Булл» соответственно. По мнению Ирвайна, Леклер значительно превосходит конкурента.
«Нет сомнений, Леклер гораздо, гораздо лучше. У него уже четыре поула в сезоне на не самой лучшей машине — прости, «Феррари». А Ферстаппен продолжает совершать кучу глупых ошибок, хотя выступает в Ф-1 уже несколько лет, гораздо дольше Леклера.
Шарль сосредоточен и не ошибается. Он мог выиграть значительно больше двух гонок в этом сезоне, притом что в его распоряжении не самая быстрая машина. А это говорит о многом.
То, как он защищался от Хэмилтона в Монце, — безумие. Возможно, не совсем по правилам, но за этим было очень интересно наблюдать», — приводит слова Ирвайна Planet F1.
- 16 октября 2019
-
17:19
-
16:05
-
15:14
-
15:02
-
14:05
-
12:48
-
11:51
-
11:00
-
09:55
-
08:59
-
01:11
-
00:58
-
00:16
- 15 октября 2019
-
22:02
-
21:15
-
21:01
-
19:57
-
18:56
-
18:32
-
17:59
-
16:40
-
16:00
-
15:38
-
15:07
-
13:59
-
12:57
-
11:59
-
11:10
-
10:03
-
08:58
-
01:53
-
01:15
- 14 октября 2019
-
23:31
-
21:29
-
20:43