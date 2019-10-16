Ирвайн: Леклер гораздо лучше Ферстаппена, у которого куча глупых ошибок

Вице-чемпион Формулы-1 1999 года Эдди Ирвайн сравнил Шарля Леклера и Макса Ферстаппена, выступающих за «Феррари» и «Ред Булл» соответственно. По мнению Ирвайна, Леклер значительно превосходит конкурента.

«Нет сомнений, Леклер гораздо, гораздо лучше. У него уже четыре поула в сезоне на не самой лучшей машине — прости, «Феррари». А Ферстаппен продолжает совершать кучу глупых ошибок, хотя выступает в Ф-1 уже несколько лет, гораздо дольше Леклера.

Шарль сосредоточен и не ошибается. Он мог выиграть значительно больше двух гонок в этом сезоне, притом что в его распоряжении не самая быстрая машина. А это говорит о многом.

То, как он защищался от Хэмилтона в Монце, — безумие. Возможно, не совсем по правилам, но за этим было очень интересно наблюдать», — приводит слова Ирвайна Planet F1.