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Росберг: в «Мерседесе» не могли просить Хэмилтона пропустить Боттаса

Росберг: в «Мерседесе» не могли просить Хэмилтона пропустить Боттаса
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что команда «Мерседес» подарила победу на Гран-при Японии Валттери Боттасу. По мнению немца, этим поступком руководство решило отблагодарить финна за работу в ходе сезона.

«Они могли выбрать два пути. Сказать Хэмилтону пропустить Боттаса, но, конечно, это был бы наихудший вариант. Льюис — чемпион мира. Просить его делать подарки партнёру по команде – серьёзный удар по имиджу. Это нельзя было делать.

В итоге они выбрали оптимальный сценарий, зазвав Льюиса на пит-стоп. Они всё равно столкнулись бы с проблемой между двумя своими пилотами. А так как Кубок конструкторов уже был завоёван, они приняли правильное решение. «Мерседес» упустил победный дубль в гонке, но сохранил доверие Боттаса. Правда, Хэмилтон был раздосадован», — приводит слова Росберга GPblog.

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