«Мерседес»: графика о расходе шин Хэмилтона в Японии была неточной

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Энди Шовлин рассказал, почему на Гран-при Японии команда решила зазвать лидировавшего Льюиса Хэмилтона на второй пит-стоп.



«Что ж, этот вопрос касается экранной графики, на которой вы видели, что резина была изношена на 70%. Это данные, которые «Пирелли» показывает зрителям, основываясь на собственных расчётах. Но болиды отличаются друг от друга. Многое зависит от того, как быстро вы едете. Мы на самом деле не знаем, сколько «жизни» остаётся в резине. Это можно с уверенностью сказать лишь после гонки, проведя замеры.

Мы могли видеть, что у Льюиса началось западение скорости. Сперва он терял по одной десятой секунды на круге. Дальше ещё больше. За два круга до пит-стопа его отставание составляло три десятые. Он по рации сообщил, что шины теряют эффективность. Мы могли бы оставить его на трассе, но каждый круг становился всё медленнее и медленнее, и он всё равно бы проиграл», — приводит слова Шовлина FormulaSpy.