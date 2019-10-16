Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

ФИА пошла на уступки командам и готовится опубликовать новый регламент Ф-1

ФИА пошла на уступки командам и готовится опубликовать новый регламент Ф-1
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 16 октября, в Париже прошла встреча команд Формулы-1 с представителями ФИА и владельцами из Liberty Media. По итогам обсуждений был уточнён новый технический регламент, который обнародуют в ближайшее время, сообщает RaceFans.

Отмечается, что шесть команд – «Феррари», «Мерседес», «Ред Булл», «Хаас», «Рейсинг Пойнт» и «Торо Россо» — в очередной раз высказали возражения по поводу степени стандартизации отдельных узлов болида. Их требования были частично приняты.

В основном уступки со стороны ФИА касались тех областей, которые, как считается, не повлияют на проделанную работу по снижению негативного воздействия воздушного потока от впереди идущего болида. Федерация и Liberty Media по-прежнему считают, что это поможет увеличить число обгонов и сделать гонки более зрелищными.

Кроме того, на встрече вновь обсуждалась возможность частичного запрета на доработку двигателей с целью ограничения затрат. Но решение ещё не оглашено.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019