Команды Ф-1 не утвердили проведение квалификационных гонок в 2020 году

Сегодня, 16 октября, в Париже прошла встреча команд Формулы-1 с представителями ФИА и владельцами из Liberty Media, на которой, в частности, обсуждалась тема внедрения квалификационных гонок в 2020 году. Единогласное решение по этому вопросу так и не было принято, сообщает RaceFans.
Однако отмечается, что полностью идея квалификационных гонок не отвергнута. Они могут появиться в следующем сезоне, если команды договорятся и утвердят своё решение до марта.
Квалификационная гонка заключается в том, что пилоты в субботу проводят короткий заезд, места на старте которого распределяются в обратной последовательности личному зачёту в чемпионате мира. По итогам спринта формируется стартовая решётка Гран-при.
Квалификационные гонки планировалось опробовать на Гран-при России, Бельгии и Франции.
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