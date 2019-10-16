Команды Ф-1 не утвердили проведение квалификационных гонок в 2020 году

Сегодня, 16 октября, в Париже прошла встреча команд Формулы-1 с представителями ФИА и владельцами из Liberty Media, на которой, в частности, обсуждалась тема внедрения квалификационных гонок в 2020 году. Единогласное решение по этому вопросу так и не было принято, сообщает RaceFans.

Однако отмечается, что полностью идея квалификационных гонок не отвергнута. Они могут появиться в следующем сезоне, если команды договорятся и утвердят своё решение до марта.

Квалификационная гонка заключается в том, что пилоты в субботу проводят короткий заезд, места на старте которого распределяются в обратной последовательности личному зачёту в чемпионате мира. По итогам спринта формируется стартовая решётка Гран-при.



Квалификационные гонки планировалось опробовать на Гран-при России, Бельгии и Франции.