Райкконен поставил Шумахера выше Сенны, а Ферстаппена — выше Хэмилтона

Сегодня, 17 октября, чемпиону Формулы-1 2007 года Кими Райкконену исполнилось 40 лет.

На швейцарском портале Blick было опубликовано интервью с Райкконеном, состоящее из 40 коротких ответов на вопросы. Приводим наиболее интересные из них.

Сенна или Шумахер?

Шумахер.

Третий ребёнок?

Почему нет?

Мотокросс или ралли?

Мотокросс.

Любимое число?

7.

Паста или пицца?

Пицца.

Хэмилтон или Ферстаппен?

Ферстаппен.

Пиво или вино?

Пиво.

Джеймс Бонд или Джеймс Хант?

Джеймс Хант.

Интервью или посещение стоматолога?

Посещение стоматолога.

Дождевая или сухая гонка?

Дождевая.

Первый личный автомобиль?

«Лада».

В сезоне-2019 Райкконен выступает за «Альфа Ромео». За четыре этапа до конца сезона на счету финна, занимающего 14-е место в личном зачёте, 31 очко. Контракт гонщика с командой рассчитан до 2020 года включительно.