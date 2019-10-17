В «Торо Россо» объяснили, почему не хотят отпускать Квята в «Ред Булл»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост рассказал, почему хочет, чтобы российский гонщик Даниил Квят не переходил в «Ред Булл», а остался в его команде и в следующем сезоне.

Имя напарника Макса Ферстаппена на сезон-2020 ещё не объявлено, однако предполагается, что им станет кто-то из пары Александер Албон — Пьер Гасли, а Квят останется в «Торо Россо». Официального подтверждения этому ещё нет.

Тоста спросили, почему он хочет, чтобы и Квят, и Гасли остались в «Торо Россо», которая со следующего сезона станет называться «Альфа Таури».

«Они облегчают мою жизнь. Они уже много знают. Мне нет нужды обучать их. Возможно, они слишком рано попали в «Ред Булл». Я всегда говорю, что идеальный вариант для меня — поработать с гонщиками на протяжении трёх сезонов.

Посмотрим, что решат в «Ред Булл». Они оба очень быстры, и мы очень довольны их работой. Лично я надеюсь, что Даниил и Пьер останутся с нами в 2020-м. Выбор должен быть объявлен после Гран-при Мексики», — цитирует Тоста GrandPX.news.

Ранее и Квят, и Гасли пытались закрепиться в «Ред Булл», но безуспешно.

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