Ферстаппен пошутил, что проведёт ещё две гонки и уйдёт из Ф-1

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в шутку заявил, что собирается уйти из Формулы-1, после того как проведёт 100-й Гран-при. После Гран-при Японии, который прошёл в минувшие выходные, на счету Ферстаппена 98 стартов в Ф-1.

22-летнего Ферстаппена спросили, что он чувствует, приближаясь к 100-му Гран-при.

«Собираюсь закончить карьеру!» — цитирует гонщика Yahoo Sports.

После этого Макс уже серьёзно добавил, что, возможно, проведёт в Формуле-1 300 гонок, а то и 400.

«Когда я был маленьким, мне всегда казалось, что 100 гонок в Формуле-1 — это очень много. Конечно, я рано начал карьеру, и хочется достичь большего. Может, мне удастся провести 300 гонок, может, 400. Кто знает?» — добавил он.

Ферстаппен выступает в Ф-1 с 2015 года. На момент дебюта ему было 17 лет.

Райкконен поставил Шумахера выше Сенны, а Ферстаппена — выше Хэмилтона