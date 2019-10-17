Менеджер Шумахера увидела чемпионский потенциал в его сыне

Сабине Кем, менеджер семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, прокомментировала выступления его сына Мика. В сезоне-2018 Мик Шумахер стал чемпионом европейской Формулы-3, а в 2019 году выступает в Формуле-2. За один этап до окончания сезона на счету 20-летнего гонщика, занимающего 12-е место в личном зачёте, 51 очко.

«Уверена, Мик рано или поздно попадёт в Формулу-1. Надеюсь, это случится как можно раньше.

Убеждена, он хорошо справится. Он уже проделал отличную работу. И тогда я смогу сказать, что он в состоянии реализовать свою мечту стать чемпионом мира. Искренне верю, что он станет им», — приводит слова Кем GrandPX.news.

Также Кем прокомментировала не слишком удачный сезон Мика в Формуле-2.

«Ему часто не везло. Ему, конечно, ещё многому надо научиться, но он умеет анализировать, извлекать из этого уроки и перестраиваться», — сказала она.