ФИА оставила без ответа вопрос команд Ф-1 о легальности мотора «Феррари»

Сразу несколько команд Формулы-1 попросили ФИА объяснить законность тех элементов конструкции мотора «Феррари», которыми, как им кажется, объясняется превосходство итальянской команды, сообщает издание Motorsport.

По информации источника, конкуренты «Феррари» хотят понять, можно им использовать схожие технические решения или они не соответствуют регламенту.

В последнее время «Феррари» добилась существенного прогресса в работе над двигателем. Считается, что на некоторых трассах гонщики команды способны отыграть по 0,8 секунды на круге только за счёт двигателя.

После летнего перерыва «Феррари» выиграла все пять квалификаций и одержала три победы в гонках.

Одни конкуренты подозревают, что инженеры «Феррари» придумали конструкцию, которая обеспечивает контролируемую утечку масла в камеру сгорания, за счёт чего наблюдается прирост в мощности. Другие конкуренты заинтересовались особенностями системы рекуперации энергии, используемой «Феррари».

В ФИА, отвечая на запрос издания, сказали, что продолжают пристально следить за конструкцией моторов участников чемпионата, и добавили, что не получали никаких протестов в отношении конструкции того или иного двигателя.

ФИА, которая в данном случае предпочла бы получить официальный протест конкурентов, не стала отвечать на письмо команд, и теперь им предстоит обдумать дальнейшие действия.