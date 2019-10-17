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Маркелов пропустит финал сезона Супер Формулы

Маркелов пропустит финал сезона Супер Формулы
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Артём Маркелов не выступит на финальном этапе сезона Супер Формулы на Сузуке. Его заменит Юити Накаяма, сообщает Motorsport.

Маркелов выступал в Супер Формуле в сезоне-2019, после того как провёл пять лет в GP2/Формуле-2. Однако ему не удалось адаптироваться к машине, и в пяти гонках пилот ни разу не финишировал в топ-10 сильнейших.

Артём пропустил минувший этап в Окаяме, поскольку выступал на этапе Формулы-2 в Сочи вместо погибшего Антуана Юбера. Финал сезона Супер Формулы не пересекается с Формулой-2, но в команде Team LeMans, за которую выступал Маркелов, подтвердили, что гонщик не вернётся в коллектив.

Лучшими результатами Маркелова в «формулах» являются два вторых места по итогам сезона. В 2013 году он стал вице-чемпионом немецкой Формулы-3, а в 2017-м уступил в Формуле-2 Шарлю Леклеру.

Маркелов назвал Ф-2 домом, но не знает, останется ли он в серии и в 2020 году
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