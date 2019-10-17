Хэмилтон надеется, что с новым регламентом Формуле-1 не потребуется DRS

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон полагает, что после перехода на новый регламент в 2021 году с болидов Формулы-1 может исчезнуть система DRS.

«Думаю, DRS останется в «Формуле-1» ещё на какое-то время. Не знаю, будет ли система использоваться в 2021 году. Предполагаю, что да. Однако новые антикрылья будут гораздо больше и шире, преследовать болиды соперников станет проще. И необходимость в DRS может отпасть.

Обгоняя с помощью DRS, ты иногда оказываешься впереди ещё на прямой. Смотрится это не слишком эффектно. Обгонять нужно на торможении, в поворотах, пытаясь проскользнуть внутрь перед соперником. Но ничего не поделаешь. Меня это не беспокоит. Пока есть DRS, я буду стараться максимально эффективно её использовать", — приводит слова Хэмилтона RaceFans.