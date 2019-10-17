Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В Ф-1 к 40-летию Райкконена вспомнили забавные моменты с участием пилота

В Ф-1 к 40-летию Райкконена вспомнили забавные моменты с участием пилота
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 выпустила видеоролик ко дню рождения Кими Райкконена. Сегодня, 17 октября, финну исполнилось 40 лет. В нарезке собрано множество забавных моментов с участием пилота «Альфа Ромео».

Видео доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Райкконен дебютировал в Формуле-1 в 2001 году за рулём «Заубера» и заработал очки в первой же гонке. Результаты Кими произвели впечатление на владельца «Макларена» Рона Денниса, и он пригласил финского гонщика в свою команду. В 2006-м Райкконен заключил контракт с «Феррари». А через сезон выиграл титул чемпиона мира.

В декабре 2009-го гонщик принял решение покинуть Формулу-1 и перейти в WRC. Через три года Райкконен вернулся и провёл два сезона в составе «Лотуса». В сезоне-2014 Кими вновь перешёл в «Феррари», где выступал до конца прошлого сезона. Пока «Скудерия» не приняла решения заменить его на Шарля Леклера.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019