Баттон: Хэмилтона нельзя сравнивать с легендами прошлого, «Мерседес» доминирует

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон считает, что пятикратного чемпиона мира пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона невозможно сравнивать с легендарными гонщиками минувших лет. По словам британца, этого нельзя делать по причине того, что команда Льюиса тотально доминирует в чемпионате.
«Он очень хорош. Мы с ним были напарниками на протяжении трёх лет, так что я мог видеть его уровень. Его врождённые способности фантастичны. Но сравнивать его с легендарными чемпионами нельзя. Команда Льюиса тотально доминирует. Мне нравится смотреть чемпионат в этом году, так как „Феррари“ и „Ред Булл“ могут сражаться за победу, но на протяжении всего сезона „Мерседес“ доминирует.
Льюис проделывает великолепную работу, он делает то, что от него требуется. Но его нельзя сравнивать с пилотами другой эры. Тогда был другой спорт", — приводит слова Баттона GPblog.
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