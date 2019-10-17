Баттон: Ферстаппен — быстрейший пилот в истории Формулы-1
Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон считает, что 22-летний гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен — быстрейший пилот, который когда либо выступал в чемпионате.
«Я думаю, что Макс быстрейший из пилотов, которые когда-либо садились в болид Формулы-1. Думаю, что он невероятно быстр. В предыдущие годы он допускал некоторые ошибки, но от молодого пилота стоит их ожидать. Теперь же он проделывает фантастическую работу. Он по-настоящему особенный», — цитирует Баттона ESPN.
Ферстаппен проводит в Формуле-1 уже пятый сезон. За это время он одержал на этапах чемпионата мира семь побед. Нынешний год — лучший в его карьере. После семнадцати этапов он занимает четвёртое место в общем зачёте, имея в активе 212 баллов.
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