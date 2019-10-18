Сайнс-старший возмутился, что его сына не показывают в ходе телетрансляций

Знаменитый раллийный гонщик Карлос Сайнс, отец пилота «Макларена» Карлоса Сайнса-младшего, обратил внимание на то, что в нынешнем сезоне Формулы-1 его сын систематически игнорируется операторами и режиссёрами в ходе телетрансляций.

«Лучшим на Гран-при Японии был Карлос Сайнс, но, похоже, что он стал невидимым», — приводит слова Сайнса-старшего Marca.

На ту же проблему обратили внимание и непосредственно в британской команде, в Уокинге заявили о переговорах с Формулой-1 по этому вопросу.

За четыре этапа до окончания сезона Сайнс, на счету которого 76 очков, занимает шестое место в личном зачёте и по-прежнему опережает Александера Албона из «Ред Булл» и Пьера Гасли, который за рулём болида австрийской команды провёл первую половину сезона.

