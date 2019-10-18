Пятое место Сайнса в Японии убедило «Макларен» в превосходстве над «Рено»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль не сомневается, что его подопечные смогут опередить «Рено» в Кубке конструкторов по итогам сезона. Карлос Сайнс из «Макларена» финишировал пятым на Гран-при Японии, а Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг (оба — «Рено») — шестым и десятым соответственно.

За четыре этапа до окончания сезона отрыв «Макларена» от «Рено», сражающегося за четвёртое место в командном зачёте, составляет 34 очка.

«Хорошо, что мы снова заработали больше очков, чем «Рено». Рад, что нам удалось увеличить отрыв от конкурентов.

На последних этапах мы увидели такую тенденцию: наша машина становится четвёртой по скорости в пелотоне. У нас есть всё, чтобы обеспечить себе четвёртое место по итогам сезона. Это станет потрясающим достижением для команды», — цитирует Зайдля RaceFans.