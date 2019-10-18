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Джовинацци: многолетний контракт не выводит гонщика из-под давления

Джовинацци: многолетний контракт не выводит гонщика из-под давления
Авто / Формула-1 0

По мнению гонщика «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, пилот, подписывая соглашение на несколько сезонов, всё равно продолжает испытывать давление, как если бы ему предложили контракт на один год.

Контракт Джовинацци с «Альфа Ромео» истекает по окончании сезона-2019. В то же время итальянский гонщик считается главным претендентом на место напарника Кими Райкконена в сезоне-2020.

«Если у тебя контракт на два года, разум немного освобождается. Но давление всё равно остаётся. Напарник может оказаться быстрее, и надо всё время прибавлять.

Считаю, в Ф-1 этим занимается каждый гонщик. Поэтому срок контракта ничего не меняет, я бы сказал», — приводит слова Джовинацци GPToday.

За четыре этапа до окончания сезона на счету Джовинацци, занимающего 18-е место в личном зачёте, 4 очка. Райкконен заработал 31 очко и занимает 14-е место.

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