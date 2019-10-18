Джовинацци: многолетний контракт не выводит гонщика из-под давления

По мнению гонщика «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, пилот, подписывая соглашение на несколько сезонов, всё равно продолжает испытывать давление, как если бы ему предложили контракт на один год.
Контракт Джовинацци с «Альфа Ромео» истекает по окончании сезона-2019. В то же время итальянский гонщик считается главным претендентом на место напарника Кими Райкконена в сезоне-2020.
«Если у тебя контракт на два года, разум немного освобождается. Но давление всё равно остаётся. Напарник может оказаться быстрее, и надо всё время прибавлять.
Считаю, в Ф-1 этим занимается каждый гонщик. Поэтому срок контракта ничего не меняет, я бы сказал», — приводит слова Джовинацци GPToday.
За четыре этапа до окончания сезона на счету Джовинацци, занимающего 18-е место в личном зачёте, 4 очка. Райкконен заработал 31 очко и занимает 14-е место.
- 18 октября 2019
-
12:22
-
11:42
-
10:34
-
09:26
-
00:49
- 17 октября 2019
-
23:50
-
22:59
-
21:58
-
21:16
-
19:40
-
19:20
-
18:04
-
16:33
-
15:05
-
14:32
-
13:44
-
13:25
-
12:04
-
10:54
-
10:10
-
09:21
-
01:15
- 16 октября 2019
-
23:54
-
22:43
-
21:58
-
20:54
-
19:38
-
18:22
-
17:19
-
16:05
-
15:14
-
15:02
-
14:05
-
12:48
-
11:51