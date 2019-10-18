Гонщик Формулы-1 отведал рыбьи кишки в Японии и рассказал о впечатлениях

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс рассказал, как на минувшей неделе в преддверии гоночного уик-энда Гран-при Японии посетил местный ресторан.
«Мне нравится японская пища. В среду мы пошли отведать суши с инженерами. Благодаря Хироси, нашему главному инженеру, мы нашли аутентичный ресторан. Такого прекрасного суши я не пробовал за всю свою жизнь.
Попадались интересные кусочки, как вот рыбьи кишки. Это было не так плохо, как я думал изначально, но чувствовался очень сильный привкус морской соли. Довольно странный вкус, который подавляет всё остальное», — приводит слова Сайнса официальный сайт Формулы-1.
На Гран-при Японии Сайнс занял пятое место, а победу в гонке одержал Валттери Боттас из «Мерседеса», опередивший Себастьяна Феттеля («Феррари») и Льюиса Хэмилтона («Мерседес»).
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