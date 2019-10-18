Бывший напарник Квята прочитал пост Хэмилтона и пригласил его в Формулу-Е

Бывший гонщик Формулы-1 Жан-Эрик Вернь, который был напарником Даниила Квята в «Торо Россо» в сезоне-2014, прочитал пост Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме», в котором тот выразил беспокойство по поводу состояния окружающей среды, на что влияют в том числе и пищевые предпочтения людей. Хэмилтон вскоре удалил сообщение.
Вернь выступает в Формуле-Е с первого сезона в истории серии, появившейся в 2014 году. В сезонах-2017/18 и 2018/19 француз становился чемпионом. В Формуле-Е используются машины, оснащённые моторами на электротяге.
«Честно говоря, ещё два года назад я бы не согласился с тем, что он сказал. Но сейчас я лучше осведомлён благодаря таким людям, как он, благодаря многим другим спортсменам, которые говорят те же вещи.
Я на сто процентов с ним согласен. Присоединяюсь и говорю, что он не единственный гонщик, высказывающий свои мысли.
Он даже продал свой самолёт. Он осведомлён о проблемах значительно лучше многих. Вероятно, его многие критикуют, поскольку он выступает за рулём машины, работающей на бензине и загрязняющей окружающую среду так, как не бывает ни в одном другом виде спорта. Вот почему я считаю, что переход в Формулу-Е стал бы для него логичным шагом», — цитирует Верня Motorsport.
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