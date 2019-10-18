В «Рено» признали, что испытывают давление из-за слабых результатов

Глава «Рено» Сириль Абитебуль признался, что нынешний сезон стал для него пока что самым сложным во главе французской команды. По словам функционера, не лучшие результаты на фоне высоких ожиданий создают на него давление.

«Давление? Оно очень высоко. Тяжёлый сезон, лично для меня он пока что самый тяжёлый. Всё дело в высоких ожиданиях. Мы всегда говорили, что хотим завершить чемпионат на четвёртом месте в Кубке конструкторов. Очевидно, что мы пока не там, мы лишь пятые. Думаю, что наши действия, в частности подписание контракта с Даниэлем Риккардо и серьёзные инвестиции, вселили в людей очень высокие ожидания», — приводит слова Абитебуля GPblog.

После 17 этапов чемпионата мира Формулы-1 «Рено» занимает в Кубке конструкторов пятое место, отставая от «Макларена» на 34 балла.