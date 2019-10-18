Ещё один пилот программы «Ред Булл» дебютирует в Супер Формуле

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс, выступавший в минувшем сезоне в Формуле-3, примет участие в заключительном этапе Супер Формулы, сообщает F1i. Эстонец будет защищать цвета команды Team Mugen. В ней он заменит другого участника программы «Ред Булл» — Патрисио О'Уорда. Последний провёл в Супер Формуле лишь три этапа, но не сумел себя зарекомендовать должным образом. Существует вероятность того, что в 2020 году Випс проведёт в Супер Формуле полноценный сезон.

В чемпионате Формулы-3 2019 года Випс по итогам сезона занял четвёртое место в общем зачёте. 19-летний гонщик считается одним из самых перспективных участников программы «Ред Булл». В ноябре он примет участие в знаменитой гонке Формулы-3 — Гран-при Макао.