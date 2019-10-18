Албон посетил в больнице Корреа, тот назвал его медсестрой

Пилот «Ред Булл» Александер Албон посетил в одной из лондонских больниц гонщика Формулы-2 Хуана Мануэля Корреа, который продолжает восстанавливаться после тяжёлой аварии на этапе в Бельгии и последовавшей за ней операции.

«Нашёл себе новую медсестру», — написал Корреа, сопроводив запись эмодзи медсестры и совместной фотографией с таиландским пилотом.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Хуана Мануэля Корреа в «Инстаграме».

Напомним, Корреа стал участником инцидента во время этапа Формулы-2 в Бельгии. В ходе той аварии погиб Антуан Юбер. Что касается Хуана Мануэля, то он после аварии долгое время пребывал в коме, а не так давно отказался от ампутации ноги и перенёс операцию на нижних конечностях.