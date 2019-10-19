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Грожан: мне нужно работать над первым кругом

Грожан: мне нужно работать над первым кругом
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан отметил, что ему нужно работать над стартами и первым кругом. На Гран-при Японии Грожан потерял четыре позиции за первый круг.

«Две гонки подряд мне не удалось хорошо выступить на старте. Я понимаю это, потому что не думаю, что не способен сделать большего. Это то, над чем нужно работать.

Изначально у нас был хороший темп. Мы попробовали стратегию с одним пит-стопом, но два отличных обгона Джовинацци и Расселла, вероятно, стали лучшим моментом моей гонки. Это было интересно, мы настойчиво пытались доехать до финиша, но шины просто умерли, что не может нас радовать», — приводит слова Ромена Грожана RaceFans.

По итогам Гран-при Японии Грожан финишировал на 14-й позиции.

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