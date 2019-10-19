Гонщики Формулы-E выступят консультантами при создании новых трасс

В Формуле-E создана специальная консультационная комиссия, которая будет участвовать в проектировании новых трасс. В неё вошли три пилота чемпионата — Лукас ди Грасси, Оливер Роуланд и Жером д’Аброзио, сообщает e-racing365.
Отмечается, что гонщики будут анализировать конфигурацию, обращая особое внимание на прямую старт-финиш и расположение шикан. Необходимость создания подобной группы вызвана слишком неудачной комбинацией некоторых поворотов. Так, во время гонок в Риме и Берне организаторам приходилось на длительное время останавливать заезды красными флагами из-за блокировавших трассу болидов.
«Нас делегировали другие гонщики в ходе этапа в Нью-Йорке. Мы будем заниматься консультациями, и у нас нет реальных полномочий. Тем не менее, думаю, это важная работа, поскольку мы хотим, чтобы красных флагов стало меньше. Наш маленький комитет поможет советами при проектировании трасс», — отметил ди Грасси.
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