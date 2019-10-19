Марко называл экс-пилота программы «Ред Булл» Картошкой

Пилот Патрисио О'Уорд, который выбыл из программы «Ред Булл», признался, что советник австрийской команды по автоспорту Хельмут Марко называл его Картошкой. Также мексиканец объяснил причины прекращения сотрудничества с «Ред Булл». По его словам, после реформы в вопросе начисления баллов в суперлицензию его шансы на скорый дебют в Формуле-1 резко упали, что не устраивало руководство «Ред Булл».

«ФИА бросило под автобус и меня, и „Ред Булл“. Честно говоря, мне нужно было куда-нибудь податься, чтобы хорошо зарабатывать, и в Формуле-2 я не смог бы сделать этого. Думал, если не попаду Ф-1, то буду в IndyCar. Мне позвонил Хельмут Марко, тогда он называл меня Картошкой. Он позвонил и сказал:

«Картошка, всё усложнилось, у тебя нет баллов в суперлицензии и нет вариантов для их получения». Он посоветовал мне обратить внимание на IndyCar. Это говорит о том, какого калибра этот человек. Он заботился о моём будущем, и это много для меня значило", — приводит слова мексиканца Racer.