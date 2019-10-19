Сайнс: я в лучшей форме в своей карьере

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс считает, что в нынешнем сезоне он демонстрирует лучшую форму за всю гоночную карьеру.

«Не буду лгать, думаю, что я в лучшей форме в своей карьере. Я думал об этом во время гонки в Японии, когда сдерживал позади Шарля Леклера. Мне сказали о времени на круге и я подумал: „о, да я чертовски быстр“. После я поблагодарил команду за отличный болид на протяжении всего уик-энда. Горжусь тем, что сейчас лучший из пилотов не топ-команд. Мы определённо сделали шаг вперёд», — приводит слова Сайнса Planet F1.

Напомним, после семнадцати этапов чемпионата мира Карлос Сайнс занимает шестое место в общем зачёте, имея в активе 76 баллов, Его ближайший преследователь Пьер Гасли набрал пока 73 балла.