Сайнс: я в лучшей форме в своей карьере
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс считает, что в нынешнем сезоне он демонстрирует лучшую форму за всю гоночную карьеру.
«Не буду лгать, думаю, что я в лучшей форме в своей карьере. Я думал об этом во время гонки в Японии, когда сдерживал позади Шарля Леклера. Мне сказали о времени на круге и я подумал: „о, да я чертовски быстр“. После я поблагодарил команду за отличный болид на протяжении всего уик-энда. Горжусь тем, что сейчас лучший из пилотов не топ-команд. Мы определённо сделали шаг вперёд», — приводит слова Сайнса Planet F1.
Напомним, после семнадцати этапов чемпионата мира Карлос Сайнс занимает шестое место в общем зачёте, имея в активе 76 баллов, Его ближайший преследователь Пьер Гасли набрал пока 73 балла.
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