Вильнёв: будь у «Макларена» мотор «Мерседеса», они были бы на уровне «Ред Булл»

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв отметил прогресс «Макларена» в нынешнем сезоне. Во многом он связывает его с пилотами. Также канадец подчеркнул, если бы команда использовала моторы «Мерседеса» уже сейчас, она бы смогла конкурировать с «Ред Булл».

«Кажется, Сайнс чувствует себя в „Макларене“ как дома. Их партнёрство с Ландо Норрисом получается очень хорошим. Такие хорошие отношения помогают „Макларену“ после трудных лет. В команде уже видят преимущество, оба пилота способны улучшать болид. Жду, что с двигателями „Мерседес“ они будут выше.

На данный момент у «Макларена» великолепное шасси. Будь у них мотор «Мерседеса» уже сейчас, они были бы на уровне «Ред Булл», — приводит слова Вильнёва Nextgen-Auto.



Напомним, с 2021 года «Макларен» будет работать с силовыми установками «Мерседеса».