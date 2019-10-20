Ферстаппен: верю, что смогу стать чемпионом с «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уверен, что сумеет завоевать титул чемпиона мира и с нынешней командой.
«Верю, что смогу стать чемпионом с „Ред Булл“. Очевидно, что мы начали сезон не так, как в предыдущие годы. Между тем, если хочешь стать чемпионом мира в Формуле-1, сильный старт сезона имеет большое значение. Как бы то ни было, верю, что мы с командой сможем выйти на этот уровень.
В прошлом «Ред Булл» завоевал четыре титула кряду. В этом году мы начали сотрудничество с «Хондой», и, конечно же, нам нужно время. В следующем сезоне мы должны показать наши возможности, посмотрим, как будут развиваться события", — приводит слова голландца GPblog.
В нынешнем сезоне Ферстаппен после семнадцати этапов чемпионата мира занимает четвёртое место в общем зачёте.
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