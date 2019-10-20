Хэмилтон назвал трёх человек, больше всего повлиявших на его карьеру

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, кто оказал наибольшее влияние на его спортивную карьеру.

«На протяжении всей моей карьеры рядом со мной было много людей. Возможно, первый и самый важный из них — это мой отец, который был эталоном для меня. Помню, он даже специально стоял в поворотах картинговых трасс, чтобы удостовериться, что я тормозил позже, чем другие. Да, он поддерживал меня на протяжении всего моего пути.

Также со мной был бывший босс «Макларена» Рон Деннис, который помогал на ранних этапах карьеры. Если бы не он, у меня не было бы шанса оказаться в Формуле-1. И спортивный врач Аки Хинтса, который умер несколько лет назад. Невозможно достичь чего-то в одиночку. Это всё благодаря командной работе», — цитирует Хэмилтона GPblog.