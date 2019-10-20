Источник: «Альфа Ромео» не будет сотрудничать с «Заубером» после 2020 года

По слухам, сотрудничество «Альфа Ромео» с «Заубером», скорее всего, прекратится после 2020 года, сообщает в своей колонке журналист Джо Сейвуд.
Это будет означать, что владельцам команды придётся искать другого спонсора подобного масштаба или оплачивать расходы команды самостоятельно.
Сейвуд отмечает, что результаты команды в этом году довольно разочаровывающие. И внутри коллектива существует разлад, несмотря на то что перед камерами все сотрудники и руководство пытаются улыбаться. В паддоке ходит мнение, что превращение «Заубера» в практически дочернюю команду «Феррари» было ошибочным. А руководству швейцарского коллектива стоило довести до конца переговоры с «Хондой», чьи моторы успешно зарекомендовали себя на болидах «Ред Булл» и «Торо Россо».
Однако «Хонда» может быть по-прежнему заинтересована в том, чтобы помочь «Зауберу» после 2020 года. Компания способна таким образом продвинуть японских пилотов в Формулу-1.
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