Райкконен: шампанское на подиуме обычно тёплое, я предпочитаю пиво

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен спокойно относится к тому, что его болид не позволяет ему в настоящее время бороться за подиумы. Также финский гонщик, которому 17 октября исполнилось 40 лет, признался, что не слишком любит церемонии с шампанским на пьедестале.
«У меня было много подиумов в моей карьере. И это всегда оставалось моей целью. Но в сегодняшних условиях есть только несколько команд, которые способны бороться за пьедестал, и все это знают.
Я не люблю шампанское, предпочитаю пиво. И, честно говоря, на подиуме это не самое приятная церемония, так как шампанское в основном теплое", — сказал Райкконен в интервью RTL.
Райкконен дебютировал в Формуле-1 в 2001 году за рулём «Заубера» и заработал очки в первой же гонке. С тех пор он одержал 21 победу и 103 раза поднимался на подиум.
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