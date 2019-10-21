Райкконен: шампанское на подиуме обычно тёплое, я предпочитаю пиво

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен спокойно относится к тому, что его болид не позволяет ему в настоящее время бороться за подиумы. Также финский гонщик, которому 17 октября исполнилось 40 лет, признался, что не слишком любит церемонии с шампанским на пьедестале.



«У меня было много подиумов в моей карьере. И это всегда оставалось моей целью. Но в сегодняшних условиях есть только несколько команд, которые способны бороться за пьедестал, и все это знают.

Я не люблю шампанское, предпочитаю пиво. И, честно говоря, на подиуме это не самое приятная церемония, так как шампанское в основном теплое", — сказал Райкконен в интервью RTL.

Райкконен дебютировал в Формуле-1 в 2001 году за рулём «Заубера» и заработал очки в первой же гонке. С тех пор он одержал 21 победу и 103 раза поднимался на подиум.