Райкконен рассказал, что ему не нравится в Формуле-1
Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен, выступающий за «Альфа Ромео», рассказал, от чего с радостью отказался бы в Формуле-1. По словам Райкконена, он очень не любит давать интервью, основная масса которых приходится на четверг, в преддверии гоночного уик-энда.
«Мне не слишком нравятся четверги. В этот день нужно раздать кучу интервью, и особого смысла это не имеет. Но вообще я счастливый человек.
Не считаю себя звездой. Мне хотелось бы выступать в гонках, но так, чтобы после финиша на меня не обращали внимания. В такие моменты хочется спрятаться. Жаль, что так не бывает», — сказал Райкконен в интервью телеканалу RTL.
За четыре этапа до окончания сезона-2019 Райкконен, на счету которого 31 очко, занимает 14-е место в личном зачёте.
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