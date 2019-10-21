Главный конкурент «КАМАЗ-мастера» де Рой снялся с «Дакара»-2020

Голландский гонщик Жерар де Рой не выступит в ралли-рейде «Дакар» 2020 года. Такое решение было принято после консультаций с «Ивеко» и Petronas, топливным спонсором экипажа. Причина снятия де Роя с соревнования — грыжа межпозвоночного диска. Команду де Роя на гонке представят четыре экипажа, а сам голландец все равно отправится на гонку, но уже в роли тим-менеджера. При этом никто из коллег Жерара не использует его новый грузовик с независимой подвеской.



«Ничего такого серьёзного, но мне не хотелось бы рисковать, чтобы не стало хуже. Из-за того что несколько позвонков вверху спины зафиксированы, нагрузка на нижние позвонки увеличилась. Вот почему образовалась грыжа.

В повседневной жизни с этим нет почти никаких проблем. Всё под контролем, и я в состоянии делать почти что угодно. Но выступление в ралли стало бы проблемой. На тестах в Марокко я заметил, что после нескольких дней появилась боль», — приводит слова де Роя корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.

Де Рой дважды победил на «Дакаре» в зачёте грузовиков, в 2012 и 2016 годах.