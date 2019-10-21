Боттас выложил эмблему «Мерседеса» из ракушек на пляже

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас опубликовал в «Твиттере» фотографию с пляжа, на которой трёхлучевая звезда в кольце, эмблема немецкого автопроизводителя, выложена из ракушек.

«Неделя гонки», — подписал фотографию гонщик.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» Боттаса.

За четыре этапа до окончания сезона на счету Боттаса, занимающего второе место в личном зачёте, 274 очка. Финский гонщик, выигравший Гран-при Австралии, Азербайджана и Японии, на 64 очка отстаёт от напарника Льюиса Хэмилтона. От Шарля Леклера из «Феррари», занимающего третье место, его отделяют 53 очка.

Гран-при Мексики пройдёт с 25 по 27 октября.

Ранее в «Мерседесе» пообещали предоставлять обоим своим гонщикам равный статус.