Боттас выложил эмблему «Мерседеса» из ракушек на пляже
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас опубликовал в «Твиттере» фотографию с пляжа, на которой трёхлучевая звезда в кольце, эмблема немецкого автопроизводителя, выложена из ракушек.
«Неделя гонки», — подписал фотографию гонщик.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» Боттаса.
За четыре этапа до окончания сезона на счету Боттаса, занимающего второе место в личном зачёте, 274 очка. Финский гонщик, выигравший Гран-при Австралии, Азербайджана и Японии, на 64 очка отстаёт от напарника Льюиса Хэмилтона. От Шарля Леклера из «Феррари», занимающего третье место, его отделяют 53 очка.
Гран-при Мексики пройдёт с 25 по 27 октября.
Ранее в «Мерседесе» пообещали предоставлять обоим своим гонщикам равный статус.
В «Мерседесе» пообещали не делать Хэмилтона первым пилотом
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