«Лукойл» может стать новым партнёром «Макларена»

Российская нефтяная компания «Лукойл» может стать новым техническим партнёром британской команды Формулы-1 «Макларен». По информации «Чемпионата», речь идёт о статусе официального поставщика топлива и горюче-смазочных материалов для коллектива.
По сведениям «Чемпионата», уже в дни Гран-при России в Сочи руководитель «Лукойл Рейсинг» Евгений Малиновский провёл переговоры с главой «Макларена» Заком Брауном о начале сотрудничества. Договорились ли стороны о совместной работе и если да, то когда начнётся сотрудничество и каковы его условия, пока неизвестно. Однако логично, чтобы полноценное партнёрство стартовало с 2021 года, когда «Макларен» перейдёт на моторы «Мерседес».
В настоящее время статус технического партнёра «Макларена» в области ГСМ принадлежит бразильской нефтяной компании «Петробрас». Однако президент Бразилии выразил недовольство условиями контракта «Петробраса» и «Макларена» и заявил о намерении добиваться разрыва соглашения. Некоторые бразильские СМИ сообщили, что контракт между «Маклареном» и «Петробрасом» уже разорван.
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