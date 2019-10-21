Источник: Росберг снялся в новой рекламе «Феррари»
Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг снялся в новой рекламе «Феррари», сообщает Auto Evolution. Съёмки прошли в Маранелло, Росберг пилотировал автомобиль Monza SP1.
Возможно, Росберг задумался о покупке гиперкара Monza SP1. Ранее он сообщил о возможной покупке автомобиля, выбирая между Mercedes AMG One и Ferrari SF90 Stradale, но, вероятно, в итоге принял другое решение.
Примечательно, что ранее Нико Росберг заявлял, что готов заменить Себастьяна Феттеля в составе «Феррари», в случае если его дисквалифицируют из-за перебора штрафных баллов в суперлицензии.
Посмотреть фото можно в инстаграм-аккаунте Симоне Мазетти.
Напомним, Росберг завершил карьеру в Формуле-1 в конце 2016 года, став чемпионом мира.
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