Источник: Росберг снялся в новой рекламе «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг снялся в новой рекламе «Феррари», сообщает Auto Evolution. Съёмки прошли в Маранелло, Росберг пилотировал автомобиль Monza SP1.



Возможно, Росберг задумался о покупке гиперкара Monza SP1. Ранее он сообщил о возможной покупке автомобиля, выбирая между Mercedes AMG One и Ferrari SF90 Stradale, но, вероятно, в итоге принял другое решение.



Примечательно, что ранее Нико Росберг заявлял, что готов заменить Себастьяна Феттеля в составе «Феррари», в случае если его дисквалифицируют из-за перебора штрафных баллов в суперлицензии.

Посмотреть фото можно в инстаграм-аккаунте Симоне Мазетти.

Напомним, Росберг завершил карьеру в Формуле-1 в конце 2016 года, став чемпионом мира.