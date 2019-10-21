Зайдль: не думаю, что проводить квалификацию и гонку в один день — хорошая идея

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль считает, что проведение квалификации и гонки в один день не является хорошей идеей. Подобное применялось на Гран-при Японии из-за отмены субботних заездов в связи с тайфуном.



«Я бы не поддержал формат проведения уик-энда, при котором квалификация и гонка проходят в один день. Квалификация в субботу — это правильно. Мы рассматриваем вопрос сокращения уик-энда, я только за подобную инициативу. Но я не думаю, что проводить квалификацию и гонку в один день — хорошая идея. Главная проблема в таком случае — время, если возникнет большая проблема и механикам придётся менять детали», — приводит слова Андреаса Зайдля Motorsport.

Ранее сообщалось, что в Формуле-1 хотят отказаться от четверга в программе уик-энда.