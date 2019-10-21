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Грожан не поддерживает веганские диеты Хэмилтона

Грожан не поддерживает веганские диеты Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан не считает, что придерживаться веганской диеты, как Льюис Хэмилтон, является правильным путём для спортсмена. По мнению Грожана, подобные диеты могут повлиять на результаты тренировок в связи с нехваткой необходимой энергии.

«Я думаю, что это плохо — быть спортсменом и придерживаться веганской диеты. Я знаю некоторые примеры спортсменов, которые становились веганами или вегетарианцами, и у них попросту не хватало энергии для тренировок. Не секрет, что я практикую длинные велосипедные поездки в качестве тренировок, так что я ем не только в количественном соотношении», — приводит слова Ромена Грожана GPBlog.

Грожан занимает 17-ю позицию в личном зачёте в нынешнем сезоне.

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