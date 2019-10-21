Грожан не поддерживает веганские диеты Хэмилтона

Пилот «Хааса» Ромен Грожан не считает, что придерживаться веганской диеты, как Льюис Хэмилтон, является правильным путём для спортсмена. По мнению Грожана, подобные диеты могут повлиять на результаты тренировок в связи с нехваткой необходимой энергии.



«Я думаю, что это плохо — быть спортсменом и придерживаться веганской диеты. Я знаю некоторые примеры спортсменов, которые становились веганами или вегетарианцами, и у них попросту не хватало энергии для тренировок. Не секрет, что я практикую длинные велосипедные поездки в качестве тренировок, так что я ем не только в количественном соотношении», — приводит слова Ромена Грожана GPBlog.



Грожан занимает 17-ю позицию в личном зачёте в нынешнем сезоне.